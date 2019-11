Alimenti ultra trasformati: hanno un alto rischio per il cuore

C’è una grande preoccupazione dei cardiologi è un grosso monito a fare attenzione a consumare troppo gli alimenti trasformati, hanno un alto rischio per la salute del cuore. Questi alimenti dovrebbero essere consumati con moderazione, rientrano nella sottoclasse 4, quelli industriali composti da oli, zucchero, grassi, amido e proteine. In uno studio è risultato che ogni 5% di calorie fornite da uno di questi prodotti ultra trasformati corrisponde una diminuzione della stessa percentuale della salute cardiovascolare.

Alimenti: cosa ne pensano i nutrizionisti e i ricercatori

Per i nutrizionisti e i cardiologi con degli studi fatti su 13.500 soggetti con età da 20 anni in su hanno chiesto di tenere conto cosa mangiavano nelle 24 ore e di rispondere a delle domande per dimostrare gli effetti degli alimenti ultra trasformati.

I risultati hanno dimostrato come è importante mangiare a casa facendo le giuste scelte preferendo alimenti poco lavorati.

Sembra una banalità, ma sostituire durante la nostra vita quotidiana in una settimana un paio di porzioni di carne con il pesce e sostituire il pane bianco con quello integrale, già si possono avere grandi benefici per la nostra salute.

I ricercatori hanno asserito che nella nostra vita dovremmo avere sempre sotto osservazione 7 elementi: controllo della pressione, controllo della glicemia, il fatto di fumare, la dieta quotidiana, il peso e una regolare attività fisica.

Questo studio ha potuto dimostrare come chi consuma una percentuale del 40% di questi alimenti rispetto a chi ne consuma il 70%, ha una probabilità più elevata di avere una salute del cuore ideale. Figuriamoci chi riesce a stare con una percentuale ancora inferiore al 40%, significherebbe davvero conservare la salute del cuore, e di tutte e 7 le cose citate prima, in grande salute e di conseguenza con un rischio basso e una probabilità di una vita più lunga.

Allerta farmaci e alimentare: omogenizzati, carne, piadina, pangasio, formaggini, capperi, sciroppo mucolitico e crema idratante

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.