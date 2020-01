Alito cattivo: trucchi e rimedi per avere sempre un alito fresco

Avere l’alito cattivo non è un sintomo di un unico problema, le cause possono essere varie, tipo cattiva alimentazione, non lavarsi o non sapersi lavare i denti, infiammazioni delle gengive, carie e tante altre cose che andremo a vedere più avanti.

Andiamo a vedere quali possono essere trucchi e rimedi per avere sempre un alito fresco

Avere un alito fresco è sempre un buon biglietto da visita sia in un incontro di lavoro che in una conversazione di una possibile conquista da fare, il problema è trovare le cause e risolverle.

Il primo motivo può essere l’alimentazione con alimenti sulfurei, la soluzione può essere risolta con uso di erbe aromatiche e sostanze naturali in infusi, colluttori. L’igiene dentale fatta male può essere un motivo di accumulo di placca con conseguenze che possono essere infiammazione delle gengive e carie. Infezioni delle vie respiratorie possono essere un motivo di alito cattivo, come le stesse sinusiti e riniti. Altri motivi possono essere stomatiti e tonsilliti sia nei bambini che negli adulti.

Poi ci possono essere patologie mediche come insufficienza epatica, problemi dell’apparato gastrointestinale, insufficienza renale, occlusione intestinale; in questi casi bisogna rivolgersi al proprio medico curante per eliminare il problema.

Per quanto riguarda l’alimentazione che causa un alito cattivo abbiamo l’aglio e la cipolla, entrambi hanno composti sulfurei, poi abbiamo i prodotti caseari, poi abbiamo il caffè e naturalmente gli eccessi di zuccheri e l’alcol. Non sarà necessario eliminare questi cibi per ridurre l’alito cattivo, basterà non esagerare con la quantità e consumare invece per eliminare l’alito cattivo della frutta e verdura, ad esempio ottime per combattere l’alito cattivo le pere mature; peperoni, ciliegie e lattuga combattono le infiammazioni, il sedano disinfetta la bocca, le erbe aromatiche e per finire il tè verde.

Lavarsi i denti ad ogni pasto combatte l’alitosi, bisogna aspettare mezz’ora dopo i pasti e lavarli per circa due minuti, non dimenticarti di detergere anche la lingua. Pulire bene con il filo interdentale gli spazi tra i denti e bisogna cambiare lo spazzolino ogni tre mesi.

Se vuoi sapere i trucchi e i rimedi naturali per avere l’alito fresco vi possiamo dare alcuni suggerimenti:

smettere di fumare

dopo i pasti ti consigliamo di bere una tazza di infuso di ginepro

bere molto

masticare gomme senza zucchero

masticare foglie di frassino, menta piperita, menta selvatica

usare il bicarbonato negli infusi

vai in farmacia, ci sono delle pastiglie apposite

