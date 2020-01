Allarme all’ospedale Meyer di Firenze: richiamo della soluzione elettrolitica equilibrata pediatrica

C’è un’allerta per quanto riguarda la soluzione elettrolitica equilibrata pediatrica per la presenza di un corpo estraneo, richiamo volontario; è allerta anche all’ospedale Meyer di Firenze, in quanto utilizzata nella struttura.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto in allerta e il suo lotto

L’AIFA, in un comunicato ha portato a conoscenza i consumatori di un richiamo volontario fatto dalla società Galenica Senese, a scopo precauzionale, della specialità medicinale ELETTROL EQUIL PED 500 ML – AIC 029845043, il numero di lotto è 1901087 con scadenza ottobre 2021.

Il prodotto in allerta è utilizzato nei trattamenti di stati acidosi metabolica di lieve entità, il trattamento è stato necessario appena arrivata la notizia all’ospedale Meyer di Firenze che ci poteva essere un possibile pericolo in quanto possibile presenza di un corpo estraneo nelle confezioni del lotto citato.

Nel caso i consumatori, riscontrando il lotto in allerta ne fossero in possesso, possono recarsi dove le hanno acquistate e farsele sostituire con un prodotto buono non in allerta. In alternativa possono farsi rimborsare l’intero importo pagato, non necessita di scontrino che ne attesti l’acquisto.

