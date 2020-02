Allarme Coca-Cola, possibili filamenti di vetro nelle bottigliette da 20 centilitri: ecco i lotti

C’è un’allerta per delle bottigliette di vetro riguardanti la Coca-Cola, esattamente quelle da 20 centilitri, lo annuncia il Ministero della Salute, il richiamo è per la possibile presenza di corpi estranei, si parla di filamenti di vetro, ed è pubblicato sul sito del dicastero.

Coca-Cola, attenzione alle bottigliette da 20 centilitri: ecco i 7 lotti che la riguardano

L’allerta in esame riguarda le confezioni da 6 di bottigliette da 20 centilitri della Coca Cola Original Taste e di Coca Cola Zero zuccheri, ecco i lotti da fare attenzione e non consumare assolutamente, ci possono essere presenze di filamenti di vetro:

Coca Cola normale

L200107 con scadenza del 6 gennaio 2021

L200108 con scadenza del 7 gennaio 2021

L200109 con scadenza dell’8 gennaio 2021

L191218 con scadenza del 17 dicembre 2020

L191219 con scadenza del 18 dicembre 2020

L191220 con scadenza del 19 dicembre 2020

L191221 con scadenza 20 dicembre 2020

Coca Cola Zero Zuccheri

L200109 con scadenza 10 luglio 2020

Si consiglia i signori consumatori di controllare se sono in possesso di questi lotti riportati e di fare molta attenzione. Nel caso siete in possesso delle bottigliette appartenenti a questo numero di lotto, non consumatele assolutamente e riportatele dove le avete acquistate, vi saranno restituite o vi sarà rimborsato l’importo pagato, non necessita di scontrino che attesti l’acquisto.

Se invece ne siete in possesso e non appartengono a questi numeri di lotto, fate comunque molta attenzione prima di consumarle.

