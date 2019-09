Allarme farmaci: richiamati Nicetile, Branigen e Dromos

C’è un’allerta farmaci di estrema importanza, sono stati richiamati e ritirati dalle farmacie Nicetile, Branigen e Dromos la società Alfagisma ha comunicato di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale di alcuni lotti delle tre specialità a seguito di alcune segnalazioni del colore non conforme delle compresse, si presentano di colore giallastro, anziché bianco come dovrebbero essere in origine.

Vediamo nello specifico quali sono i lotti dei farmaci ritirati

Nicetile scatolo da 30 compresse Gastrores 500 MG-AIC 025369048, I lotti interessati sono il numero 190384, 190385, 190386, 190387, 190388, tutti con scadenza febbraio 2021.

Branigen scatolo da 30 compresse 500 MG-AIC 025368046, il numero di lotto è 190388 con scadenza febbraio 2021.

Dromos scatolo da 30 compresse 500MG-AIC 028776019, il numero di lotto è 190285 con scadenza gennaio 2021.

La società Alfagisma ha ordinato immediatamente la dispensazione dei lotti dei prodotti in oggetto e chiede a tutte le farmacie che ne sono in possesso di interrompere la vendita. Si raccomanda ai consumatori che ne sono in possesso, di interrompere l’assunzione, e di riportare le confezioni del prodotto dove sono state acquistate, si procederà da parte dell’esercente, al cambio del prodotto o alla restituzione dell’intero in porto che sono state pagate.

