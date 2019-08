C’è un allarme mondiale, carne contaminata da listeria, c’è un’allerta rossa in Spagna, pericolo per molti turisti che sono stati e stanno ancora in vacanza nel Paese. Si parla del più grande allarme internazionale che riguarda la Spagna, è in atto una grande epidemia da listeriosi che ha già causato 150 casi confermati e un morto. Il rischio contagio è alto, si prevedono ancora molti casi, il fenomeno sembra che vada a crescere, ci sono ancora 523 casi in via di verifica. L’origine dell’epidemia è stata identificata dalle autorità locali nella contaminazione da listeria di alcuni lotti di carne macinata di maiale prodotta da un’azienda di Siviglia, la Magrudis SI, e messa in commercio con il marchio La Mecha’.

Carne contaminata: la diffusione, la vittima

La listeriosi è generalmente un’infezione dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. Questa infezione può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione, a quella invasiva o sistemica. La maggior parte di casi si è registrata in Andalusia, il luogo dove è stata commercializzata la carne.

L’epidemia si è spostata al nord della Catalogna dove circa 50 persone sono state ricoverate in ospedale. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dei lotti contaminati e ha allertato l’unione Europea sui rischi dell’epidemia nel caso in cui la listeriosi possa essere identificata in altri Paesi, soprattutto in questo periodo di vacanze in cui anche i turisti stranieri possono essere rimasti contagiati. Per ora fortunatamente, c’è solo una vittima, una donna di 90 anni con precedenti problemi di salute.

