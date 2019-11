Allarme mozzarella prodotta in Italia: possibile presenza di Listeria

Come accade ormai tutti i giorni, siamo alle prese con delle allerte alimentari che a volte si possono rilevare anche molte pericolose. Siamo alle prese con una produzione di mozzarella fatta in Italia ed esportata all’estero, ciò non toglie che non sia venduta anche in Italia, anzi le possibilità che è stata commercializzata anche qui da noi sono tante, per non dire che potrebbe essere interessata tutta l’Europa.

Ritirata mozzarella prodotta in Italia, grave rischio per la salute

Questa mozzarella prodotta in Italia, è precisamente la mozzarella di bufala campana confezionata con il nome Cilento prodotta dalla ditta Cilento spa, a Cellole in provincia di Caserta ed esportata in Quebec, Ontario e Canada, è risultata potenzialmente molto pericolosa.

L’allerta è stata data dopo che in Canada sono stati fatti dei controlli per cui si è scoperta la contaminazione e conseguente allerta sanitaria per probabile presenza di batterio Listeria monocytogenes. Questo batterio può diventare pericoloso per alcuni soggetti, tra cui: donne in gravidanza, neonati, persone anziane, per chi soffre di diabete, per chi è malato di cancro, per chi ha l’Aids.

La listeriosi può manifestarsi in diversi modi, quella diarroica che si manifesta in poche ore e quella invasiva che può diventare pericolosa. Il motivo per cui bisogna fare molta attenzione e che non sono stati individuati ancora i lotti e per cui l’allerta diventa ancora più difficile da seguire. Per ora avete solo i dati che vi abbiamo dato per quanto riguarda il prodotto è della ditta produttrice, ed è per questo che vi chiediamo di fare molta attenzione.

