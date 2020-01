Allarme pancetta: gli esperti affermano che è più salata dell’acqua di mare

La pancetta o come meglio la conoscete il bacon deve essere bandita dalle tavole, arriva l’allarme degli esperti, in particolare quella preparata in cucina, contiene più sale dell’acqua di mare.

Andiamo a vedere cosa dicono gli esperti sulla pancetta

Questa campagna vuole portare un pò tutti a conoscenza di cosa provoca mangiare con degli alti contenuti di sale, è un dato shock ma che purtroppo corrisponde a realtà, la situazione relativa alle malattie cardiovascolari è molto grave ed aumenta di giorno in giorno.

È stato condotto uno studio in Inghilterra e sono stati presi in esame 171 prodotti a base di pancetta e i risultati hanno confermato che in tutte le confezioni si superava di gran lunga il contenuto di sale che viene raccomandato nelle linee guida.

In questa analisi di queste confezioni di pancetta preconfezionate si è arrivati a trovare fino ad un massimo di 5 grammi di sale in un’unica confezione, risultato a dir poco disastroso. Pensate bene quando si va a mangiare un panino in un pub di quelli moderni con hamburger, bacon, formaggio e tant’altro più le salse; ci rendiamo conto di quanto sale si sta mangiando? Tantissimo.

La cosa che non ci si spiega è che purtroppo il profitto viene prima della salute, con tutti questi dati sul sale che vengono diffusi ci vorrebbe anche un pò di buon senso prima di danneggiare la salute delle persone.

Noi quello che possiamo fare verso i consumatori e di consigliare a casa di fare molta attenzione a mangiare questi alimenti e usare un pò di criterio quando si cucina. Quando invece andate fuori o fate la spesa leggete bene le etichette di quello che state mangiando, parliamo di pane, del formaggio, di tutto quello che è in scatola, e se proprio avete il senso della responsabilità quando potete invece di prendere pancetta e bacon andate vicino al tacchino o il pollo.

