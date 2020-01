Allarme trichinella in Sardegna, letale per l’uomo, attenzione ai cinghiali

C’è un’allerta in Sardegna, allarme dell’Izs, trovato un cinghiale infetto alla trichinella, parliamo di un parassita davvero pericoloso e letale per il genere umano. Un cinghiale infetto è stato ritrovato nella provincia di Nuoro, e i veterinari del posto hanno potuto così prelevare dei campioni per poterli così consegnare all’Istituto preposto per fare ulteriori analisi.

Andiamo a vedere cosa è il parassita trichinella e quali sono i pericoli per l’uomo

La trichinella è un parassita molto pericoloso per il genere umano, adesso tutti i consumatori devono fare attenzione a chi acquista carne di cinghiale, l’Izs raccomanda a tutti di acquistare solo carni certificate che hanno superato tutti i controlli sanitari.

Il parassita della trichinella è molto rischioso per il genere umano, deve eseere riconosciuto e trattato nei tempi giusti e con i metodi e le cure giuste, se questo non avviene può essere anche mortale per il soggetto che ne viene colpito.

In particolare per i consumatori che vivono in Sardegna si prega di fare molta attenzione prima di comprare e usare la carne di cinghiale, anche se un minimo di attenzione è meglio che la facciano un pò tutti i consumatori di tutta Italia, non si può escludere che la carne possa essere stata commercializzata anche fuori dalla Sardegna.

