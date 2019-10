Allarme UFO in Baviera: centinaia segnalano avvistamento

Mercoledì sera alle 21.50 avvistamento UFO in Germania. A quanto pare sarebbe apparsa una palla di fuoco nel cielo notturno sopra la Baviera. La palla di fuoco sarebbe rimasta visibile per diversi secondi, facendo un lungo percorso verso il suolo fino a quando non è scomparsa agli occhi degli osservatori. I testimoni dell’avvistamento UFO sono stati almeno un centinaio.

Avvistamento UFO in Baviera nei giorni scorsi

L’evento si sarebbe verificato a sud di Monaco, al confine della città, l’oggetto appariva come una stella cadente di grandi dimensioni, che per qualche secondo ha tracciato un sentiero sopra il cielo. Qualcuno ha ipotizzato si potesse trattare di una stella cadente. Tuttavia coloro che parlano di UFO mettono in evidenza come l’oggetto non è sparito dopo poche frazioni di secondo, ma ha brillato per molti secondi sembrando sempre più luminoso fino a scomparire dietro alberi e montagne – come un oggetto volante che si schiantava.

Al quartier generale della polizia, secondo lo stato attuale, non sono pervenute segnalazioni su un avvistamento o un sito di incidente. Gli esperti che hanno visionato i filmati ritengono che più che un UFO si possa trattare di un grosso meteorite. Qualcuno però tra gli appassionati di ufologia, come sempre accade in questi casi, non crede alle spiegazioni ufficiali. Sul web girano diversi video che mostrano il curioso evento. Ricordiamo infine che sempre nei giorni scorsi un altro clamoroso avvistamento UFO si era verificato in Italia nei pressi di Sondrio.

