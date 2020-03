Allenarsi in casa: ecco i migliori canali YouTube per poterlo fare

Stare chiusi in casa può danneggiare alcune categorie di persone. D’altra parte, quale migliore occasione, per tutti coloro che non hanno mai fatto sport, per pensare a tonificare i muscoli e dedicarsi ad un po’ di movimento? Si può fare stando in casa, vediamo come.

Allenarsi in casa si può: vediamo come

L’allarme Coronavirus che ci tiene chiusi in casa per rispettare le direttive del Governo per evitare contagi, danneggerà alcune categorie di persone; a esempio coloro che uscivano di casa la mattina a lavorare e non lo fanno più, quelli che andavano in palestra e ora non ci possono andare, quelli che hanno tendenza ad ingrassare o hanno patologie alimentari, ma che ora, stando in casa, tendono a mangiare e non bruciano facilmente le calorie.

Quale migliore occasione che cercare di tonificare i muscoli e muoversi un po’? Da casa si può fare facilmente: esistono dei canali YouTube che ci possono aiutare, gestiti da esperti del settore, che riescono, a distanza, a dare tanti giusti consigli per dedicarsi allo sport. Vediamo quali sono:

Athlean-XX for Women: è un canale incentrato su esercizi fisici che, con pochi attrezzi, possono essere fatti dentro casa, sia per tonificare i muscoli che per attività specifiche Adriene: è un guru dello yoga, è per tutti e per qualsiasi livello, usa movimenti semplici o complicati; i suoi esercizi aiutano molto a rilassare e a distendere BeFit: è il canale più seguito in tutti gli Stati Uniti, seguito da molti personaggi; propone un piano fitness molto completo Blogilates: è uno dei canali più seguiti per quanto riguarda il fitness; si tratta di esercizi molto facili e dolci da seguire, molto concentrati sul rafforzamento muscolare e sul pilates Rebekah Borucki: tratta, in generale, di stile di vita sano ed equilibrato, alimentazione, meditazione e fitness, è assolutamente il canale più completo. Propone anche esercizi particolari per le donne in gravidanza ed è ottimo per chi si vuole rilassare.

