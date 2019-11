Allerta acqua Vera Nestlé: richiamata per una non conformità microbiologica, ecco il lotto

Questa è un’allerta da fare scalpore, riguarda l’acqua minerale Vera Nestlé Naturae, una delle più vendute in Italia e richiamata per una non conformità microbiologica. Il Ministero della salute ha pubblicato subito il richiamo visto l’importanza del prodotto, sospetta presenza di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori.

Acqua Vera Nestlè: vediamo quali sono le caratteristiche e il numero di lotto

Il prodotto protagonista dell’allerta è acqua minerale Fonte Naturae a marchio Nestlé Vera distribuito nelle bottiglie da 50 cl, il numero di lotto è 9303842201 con data di scadenza 10-2020 ed è prodotta da Sanpellegrino Spa negli stabilimenti in provincia di Frosinone.

Per questo si raccomanda i signori consumatori per via precauzionale di non consumare il prodotto. Essendo la bottiglia piccola fate attenzione, molto usata per chi abitualmente va in giro o la possiamo dare facilmente ai nostri figli quando vanno a scuola.

Raccomandate ai vostri figli di fare attenzione a prendere le bottigliette di acqua dai distributori che possono stare nelle scuole, la Vera è molto usata in questi distributori. Una volta controllato se ne siete in possesso a casa non esitate a riportarle dove le avete comprate, ve le potete far cambiare con un prodotto buono o vi fate restituire l’importo pagato, non c’è bisogno di presentare lo scontrino dell’acquisto.

Farmaco per pressione alta ritirato dalla vendita nelle farmacie: ecco il lotto

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.