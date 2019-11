Allerta alimentare e di farmaci per carne di cavallo, gelato Coop, farmaci ranitidina, acqua di Nepi, coppa di testa, sciroppo mucolitico e frutti di bosco,

Nella rassegna di oggi, venerdì 8 novembre 2019, per quel che riguarda gli allerta alimentari e i farmaci ritirati dal mercato gli argomenti trattati sono: farmaci a base di ranitidina, gelato coop, acqua di Nepi, coppa di testa, sciroppo mucolitico, carne di cavallo, frutti di bosco congelati. Vediamo tutti gli allerta della settimana

Allerta alimentari

Acqua di Nepi

Ancora una volta stiamo qui a parlare di un’allerta che riguarda un alimento, precisamente l’acqua di Nepi effervescente naturale in bottiglie di vetro, usata principalmente dai ristoratori richiamata per presenza di batteri coliformi, l’avviso è stato pubblicato dal Ministero della Salute.

Frutti di bosco

Ormai ogni giorno ci imbattiamo in pericolose sorprese quando andiamo a fare la spesa, questa volta tocca ai frutti di bosco surgelati, c’è un’allerta epatite A, il virus è stato rintracciato nelle confezioni etichettati di Aldi e Raley. I casi sempre più globalizzati invitano a verificare con più attenzione ai controlli sulle filiere internazionali.

Carne di cavallo

Il Ministero della Salute, nell’apposita sezione sul proprio sito web, purtroppo come sta accadendo troppo spesso ultimamente, ci avverte di una allerta di sfilacci di cavallo dall’azienda NABA CARNI SPA con sede nello stabilimento in provincia di Treviso, per presenza di listeria monocytogenes.

Gelato Coop

Come accade spesso negli ultimi tempi, le allerte alimentari sono sempre dietro l’angolo. Il Ministero della Salute segnala il richiamo del gelato bianco variegato al cacao Benesi a marchio COOP, il motivo è non da sottovalutare, un allergene non dichiarato, rischio per tutti i consumatori che sono allergici.

Coppa di testa

Il Ministero della Salute ha richiamato la coppa di testa prodotta da Gigi il Salumificio srl, c’è rischio microbiologico. Delle analisi di autocontrollo avrebbero segnalato la presenza di listeria monocytogenes, un batterio che causa la listeriosi.

Ritiro Farmaci

Sciroppo mucolitico

È la stessa società A. Menarini ad informare di aver predisposto il ritiro dal mercato di un lotto della specialità medicinale Mucoaricodil, trattasi di uno sciroppo mucolitico, è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Ranitidina

Pensa Pharma S.p.a. ha interrotto la distribuzione e ritira volontariamente alcuni lotti di farmaci a base di ranitidina, questo dopo l’avvertimento della Fda statunitense sulla presenza di una sostanza nociva all’interno dei medicinali e ha seguito quello che hanno fatto le altre case farmaceutiche coinvolte.

