Allerta alimentare: frammenti di vetro nei vasetti aglio e peperoncino in olio

Il Ministero della Salute segnala il richiamo del prodotto di aglio e peperoncino in olio a marchio “Conserve della nonna”, sono stati trovati frammenti di vetro nei vasetti, lanciata l’allerta del RASFF, è stato dichiarato rischioso per la salute. Si raccomanda molta attenzione.

Vediamo esattamente il prodotto in oggetto e i lotti interessati

Il prodotto in oggetto è Aglio, olio e peperoncino a marchio Eccellenze d’Italia, il prodotto in oggetto è venduto in vasetti da 95 grammi, i lotti sono LA277 e LLA278, entrambi con scadenza 31 ottobre 2020. Il prodotto in oggetto del richiamo europeo è prodotto e commercializzato dal Gruppo Fini spa con sede nello stabilimento a Ravarino, in provincia di Modena. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda ai consumatori di fare molta attenzione a consumare il prodotto e rischiare danni personali. Si raccomanda di controllare se nel caso si fosse in possesso del prodotto, controllare i lotti e se nel caso si avesse uno dei lotti incriminati, ci si può recare presso il luogo dove è stato acquistato e farselo sostituire con lo stesso prodotto ma con un lotto diverso da quello incriminato, o farsi rimborsare l’intero importo che è stato pagato.

Allerta alimentare: richiamo del Ministero prodotti Polli