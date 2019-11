Allerta alimentari e ritiro farmaci: cozze, farina 00, birra svedese, Buscopan antiacido, Mitomycin Medac, farmaco antiulcera, acqua Nestlè,

Nella rassegna settimanale di allerta riferito a alimenti e farmaci, con le novità dal 17 al 22 novembre 2019, gli argomenti trattati sono nello specifico: allerta cozze, Buscopan antiacido, Mitomycin Medac, farmaco antiulcera, acqua Nestlè e birra svedese. Vediamo le novità della settimana.

Allerta cozze

Come sta accadendo troppo spesso negli ultimi tempi siamo alle prese ormai con allerte alimentari di ogni genere, questa volta parliamo di un allarme nazionale, le cozze mediterranee dalla Spagna ma confezionate in Italia contaminate con salmonella, c’è un elevato rischio per la salute.

Allerta farina 00

Il Ministero della Salute segnala un richiamo della farina di grano tenero tipo 00 bio della Bongiovanni srl. Purtroppo ogni giorno ci si imbatte in allerte e per questo bisogna fare molta attenzione, quando non c’è scritta la presenza di allergeni il rischio per i consumatori allergici sono elevati.

Allerta acqua Nestlè

Questa è un’allerta da fare scalpore, riguarda l’acqua minerale Vera Nestlé Naturae, una delle più vendute in Italia e richiamata per una non conformità microbiologica. Il Ministero della salute ha pubblicato subito il richiamo visto l’importanza del prodotto, sospetta presenza di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori.

Allerta birra svedese

C’è un maxi richiamo di una birra svedese, il motivo è che la lattina può esplodere, lo segnala l’azienda Systembolaget, c’è anche un’allerta UE, la birra in questione è la “Omnipollo Tetragrammaton”. La stessa ditta proprietaria ne ha interrotto la vendita e sta procedendo al richiamo del prodotto.

Ritiro Mitomycin Medac

Non è un buon momento per i medicinali, sono stati ritirati due lotti di un medicinale per il cancro, le stesse farmacie lo hanno richiamato volontariamente a scopo precauzionale, stiamo parlando della specialità medicinale Mitomycin Medac.

Ritirato farmaco antiulcera

L’Aifa ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di alcuni lotti del medicinale antiulcera con ranitidina per impurità cancerogena, esattamente per una presenza di impurezza denominata N-nitrosodimetilammina appartenente alla classe delle nitrosammine riscontrata nel principio attivo della ranitidina.

Ritiro Buscopan antiacido

Ancora un’allerta farmaco e ancora a base di ranitidina, da fare molta attenzione, stiamo parlando di Buscopan Antiacido e non Buscopan privo di ranitidina che è, invece, regolarmente disponibile in farmacia. L’azienda farmaceutica protagonista dell’allerta è la Sanofi che informa direttamente i pazienti del ritiro di alcuni lotti di medicinale. Il motivo è la presenza dell’impurezza NDMA appartenente alla classe delle nitrosammine.

