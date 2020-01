Allerta alimentari per alluminio e pellicola, bastoncini, formaggio e uova, ultimi aggiornamenti

Aggiornamento settimanale degli allerta alimentari pubblicati sul sito del Ministero della Salute e gli ultimi studi dell’utilizzo dell’alluminio, la pellicola e i contenitori di plastica per gli alimenti facendoli diventare tossici. Tutte le novità della settimana.

Allerta alluminio e pellicola per alimenti

Nella conservazione degli alimenti utilizziamo in modo non corretto: alluminio, pellicola e contenitori di plastica; commettiamo errori che contaminano gli alimenti facendoli diventare pericolosi per la salute. Alcuni studi hanno confermato questa teoria; l’alluminio, la pellicola e la plastica non usati in modo corretto diventano veleno per la nostra salute, le modalità di uso come la temperatura, lo stato fisico, il tempo, la composizione dell’alimento ne peggiorano la qualità. In quest’articolo abbiamo specificato a cosa stare attenti: Pellicola e alluminio contaminano il cibo e sono un rischio per la salute

Richiami alimentari

Ogni giorno ci imbattiamo in qualche allerta alimentare per poi fare molta attenzione a quello che compriamo e a quello che mangiamo. Oggi l’allerta riguarda il formaggio Puzzone, leggi qui il richiamo:Supermercati Aldi: formaggio Puzzone, rischio Listeria, ecco i lotti

C’è una nuova allerta riguardanti le uova biologiche per rischio microbiologico, provengono dai supermercati NaturaSi, risultate molto dannose per la salute se vengono mangiate. Qui tutte le informazioni: Ritirate uova biologiche: rischio microbiologico

Attenzione agli snack a forma di Bastoncini di mais bio dei supermercati Aldi, sono dichiarati adatti ai celiaci, invece non lo sono, contengono glutine. Qui lotti e scadenza: Ritirati “Bastoncini di mais bio” dei supermercati Aldi: contengono glutine

