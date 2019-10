Allerta alimentari e ritiro farmaci: lista completa della settimana

In questa rassegna di oggi, 25 ottobre 2019, faremo il punto della situazione degli allerta alimentari e dei farmaci della settimana ponendo attenzione su farina di ceci Coop, farmaco Zantac, allerta trippa precotta, latte in polvere per neonati, brodo vegetale in polvere: le novità della settimana.

Allerta farina di ceci Coop

Di nuovo un’allerta alimentare, questa volta è la stessa Coop ha pubblicare sul suo sito web l’avviso di richiamo di un lotto di farina di ceci “Valore al territorio” Life, il motivo è che c’è rischio di presenza di livelli di piombo superiori ai limiti di legge.

Ritiro Zantac

È ancora la ranitidina la protagonista negativa di quest’ultima allerta farmaco, l’AIFA ritira tutti i lotti del medicinale Zantac e il motivo è per impurità cancerogene. Il farmaco è utilizzato per curare il reflusso gastroesofageo. Vediamo i dettagli nell’articolo: Farmaco Zantac ritirato dalle farmacie per impurità cancerogene

Allerta trippa

Come ci sta accadendo ultimamente ci si sta imbattendo spesso in allerte alimentari, e di conseguenza siamo costretti quando facciamo la spesa a tenere gli occhi ben aperti. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di trippa precotta tagliata per la presenza sulle confezioni di data scadenza errata, 18/11/2019.

Ritirato latte in polvere

La stessa Società A. Menarini ha annunciato che sta procedente al ritiro del latte in polvere per neonati Novalac 2 in via precauzionale e volontario, il motivo del ritiro dalla vendita è per ora ancora sconosciuto, ma comunque sono state informate tutte le farmacie e i punti vendita dell’accaduto bloccandone la vendita e il conseguente ritorno in fabbrica di tutte le scatole consegnate

Brodo vegetale in polvere

C’è un’allerta e un avviso del Ministero della Salute che riguarda un brodo vegetale in polvere, c’è il rischio di frammenti di vetro nei vasetti. Come sta accadendo ogni giorno e troppo spesso, bisogna fare attenzione quando andiamo a fare la spesa e a quello che si può trovare negli scaffali dei supermercati, bisogna essere sempre informati. Fate attenzione anche a quello che comprate tramite internet.

