Allerta amianto nei cosmetici, ecco marca e lotti

È stato trovato, purtroppo, amianto nei cosmetici di un produttore americano, interessata anche l’Italia, i prodotti sotto accusa ne sono 4. I consumatori sono invitati a non comprare e a non consumare, nel caso ne fossero in possesso, alcuni prodotti cosmetici della Beauty Plus Global, che vende accessori e makeup perché c’è una possibile presenza di amianto.

I prodotti cosmetici in oggetto e i lotti sotto esame

In base ai test questa sostanza è stata trovata in quattro cosmetici in polvere, vediamo quali sono:

1) Beauty Plus Global Inc. City Color Collection Matte Blush (Fucsia), SKU # 849136008807, lotto numero 1605020/PD-840

2) Beauty Plus Global Inc. Tavolozza di bellezza senza tempo per cosmetici a colori, City SKU # 849136012958, lotto numero 1510068/PD-C864R

3) Beauty Plus Global Inc. City Color Bronzer (Sunset), SKU # 849136016017, lotto numero 160634/PD-P712M

4) Beauty Plus Global Inc. City Color Shimmer Bronzer (caramello) SKU # 849136017106, numero di lotto 1612112/PD-840

In base alle leggi attuali in America, i cosmetici non devono passare sotto il vaglio della FDA per essere venduti, infatti in America non c’è il totale divieto di uso di amianto, lo si può anche trovare e comprare. L’azienda stessa ha deciso il 6 settembre di togliere i prodotti incriminati dal commercio. Si raccomanda ai signori consumatori di fare molta attenzione ad usare questi prodotti nel caso ne fossero in possesso. Nel caso fosse, vi potete recare dove li avete acquistati e chiederne il cambio o il rimborso. Vogliamo solo ricordare ai signori consumatori, che usando questi prodotti, si rischia il cancro ai polmoni e il mesotelioma, ed altre malattie polmonari.

