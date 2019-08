Allerta Android, due app sono pericolose, quali sono?

Chiunque abbia un cellulare Android deve fare attenzione perché sono state rintracciate due applicazioni davvero pericolose per i dispositivi di questo genere. Subito sono state individuate le due applicazioni che hanno centinaia di migliaia di download che vanno a rallentare l’utilizzo dello smartphone e mostrano annunci pubblicitari malevoli.

Le due applicazioni sono Genius Brain e AntiVirus – Free Virus Cleaner e Booster, che all’inizio possono sembare a tutti gli effetti delle applicazioni innocue, ma che in realtà nascondo un trojanAD, un particolare tipo di virus che mostra pubblicità e che rende difficile usare il cellulare.

Scoperte due applicazioni davvero pericolose per i dispositivi Android

Ma andiamo a scoprirle più da vicino.

Genius Brain si tratta di un videogioco molto accattivante, anche se appena installato fa partire in background l’adware e l’utente non ha nessuna possibilità di bloccare la visualizzazione degli annunci pubblicitari.

La seconda applicazione ha un nome che dovrebbe farci stare tranquilli, ma non è per nulla.

Il suo nome è AntiVirus – Free Virus Cleaner e Booster,e promette di proteggere lo smartphone dai virus, ma in realtà nasconde un trojanAD.

Come nel primo caso, anche in questo caso l’utente non può fare nulla per difendersi.

L’unica cosa possibile da fare è quella di disinstallare immediatamente l’applicazione e resettare per sicurezza lo smartphone.

Per fortuna, entrambe le applicazioni sono state eliminate dal Google Play Store e quindi gli utenti non dovranno temere di scaricare per errore delle app infette.

Perché queste due app erano così pericolose?

Sebbene non siano delle applicazioni che rubano le informazioni personali degli utenti, esse mostrano annunci pubblicitari ingannevoli.

Infatti, subito dopo l’installazione, il virus si attiva in background e comincia a tempestare lo schermo con delle pubblicità e, ovviamente, per eliminarle l’unica possibilità è cliccarci.

C’è da dire, però, che gli adware sono innocui per la sicurezza dei propri dati personali, ma sono pericolosi per le performance dello smartphone.

Attraverso le pubblicità ingannevoli, arrivano ad attirare i click degli utenti e guadagnare per ogni visita portata sui loro siti.

Tali annunci pubblicitari vengono mostrati con una frequenza altissima, rendendo complicato l’utilizzo del dispositivo.

Posso difendermi da queste due app pericolose?

Come già abbiamo anticipato, le due applicazioni sono state già eliminate.

Per meglio difendersi dai virus per smartphone Android vi consigliamo di controllare sempre le recensioni degli altri utenti.

Ma potete anche installate una suite di sicurezza: sul Play Store sono presenti tanti antivirus Android gratis che svolgono egregiamente il loro lavoro.

