C’è un allarme per quanto riguarda i bavaglini venduti da Ikea, esattamente il prodotto interessato è la confezione da due, di colore rosso e blu, il nome è Matvra, il bottone può staccarsi e può generare un pericolo molto grave, soffocamento, per tutti quei bambini che hanno l’abitudine di mettere ogni cosa in bocca, come può capitare ci possa giocare e mettersi il bavaglino alla bocca, nello staccarsi il bottone il piccolo sarebbe a rischio soffocamento.

Il comunicato, la precisazione

Questa allerta è conseguente richiamo del prodotto ed esclusione dalla vendita, ci si è potuti arrivare grazie ad alcuni clienti che hanno segnalato che il bottone per la chiusura del bavaglino potrebbe staccarsi se tirato dal bambino, e di conseguenza potrebbe essere ingerito. A scopo precauzionale Ikea raccomanda i consumatori di non usare più questo bavaglino e di riportarli in qualsiasi punto vendita della catena, dove saranno sostituiti con prodotti simili non difettati, o a discrezione del cliente, rimborsati.

Non è necessario presentare lo scontrino fiscale, i bavaglini di Ikea sono facilmente riconoscibili, sono unici. Inoltre il colosso Ikea fa sapere e rassicura i consumatori, che i bavaglini con lo stesso nome, Matvra, di colore verde e giallo e quelli con i disegni della frutta, sono sicuri, si possono usare con tranquillità, questo perché sono stati realizzati con materiali e design diversi.

