Allerta budino per rischio presenza schegge di vetro, marca e lotto

C’è un rischio di schegge di vetro nel budino al cioccolato di Alnatura, l’allerta è stata lanciata dall’Ufficio federale svizzero per la sicurezza alimentare e di veterinaria, che mette in allarme dal consumo del budino al cioccolato di Alnatura in vasetto che potrebbe contenere schegge di vetro, sarebbe una cosa davvero molto pericolosa.

Le confezioni di budino e i lotti interessati

Alnatura si è subito messa in azione ritirando il prodotto dalla vendita e avviando un richiamo. Specificamente stiamo parlando del lotto 129943 del Budino al cioccolato Alnatura, in vasetto da 150 grammi con un termine di conservazione del 9 agosto 2019, venduto esclusivamente nei supermercati Alnatura Bio. La Cooperativa Migros Zurigo, e L’USAV, hanno confermato che nei vasetti citati prima, ci potrebbero essere presenza di schegge di vetro. Si raccomanda a tutti i consumatori abituali di questo prodotto, di controllare se ne fossero in possesso. Logico il consiglio di non consumare il prodotto, ma invece si chiede, nel caso ne fossero in possesso, di riportarli al supermercato dove sono stati acquistati, o farseli cambiare con un prodotto uguale ma con lotto diverso da quello incriminato, o chiedere la restituzione dell’importo che è stato pagato.

