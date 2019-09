Allerta cancro e gel doccia, benefici cibo integrale, acqua frizzante e colesterolo e tagli di capelli autunno- inverno, tutte le novità della giornata

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, lunedì 23 settembre 2019, gli argomenti trattati saranno allerta cancro per acqua di rubinetto, allerta gel doccia per bambini con batterio kille, benefici del corpo se si mangiano cibi integrali, tagli di capelli e tendenze autunno inverno 2019/2020 e bere acqua frizzante e i benefici sul colesterolo. Vediamo tutte le news della giornata odierna.

Cibo integrale e benefici

Si è sempre detto che mangiare cibo integrale fa bene ma come bisogna fare per scegliere i giusti cibi sapendo leggere l’etichetta. Il cibo integrale sta riscuotendo molto successo negli ultimi periodi, e proprio per questo, quando un prodotto diventa appetibile e famoso, il rischio di incorrere in truffe è maggiore, e per questo bisogna che fate molta attenzione.

Acqua del rubinetto causa cancro?

Sono molte le persone che bevono acqua del rubinetto anche se è appurato che risulta essere meno salutare di quella comprata nelle bottiglie di vetro o plastica a causa di agenti chimici inquinante che fino ad ora hanno causato più di 100 casi di cancro.

Gel doccia bimbi con batterio killer

L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il sistema rapido di allerta europeo alimenti, in Italia le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti biologici e biodinamici, e particolarmente su internet tra le varie vendite online, tanto italiani quanto stranieri, si invita assolutamente tutti i consumatori di fare molta attenzione e non usare il prodotto, potrebbe avere conseguenze molto gravi.

Acqua frizzante per abbassare il colesterolo

Sono diversi gli studi fatti nel corso degli anni su questo argomento, e uno di questi fatto dal Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche di Madrid, afferma che bere acqua minerale gassata abbassa i livelli di colesterolo nel sangue, logicamente senza esagerare, lo studio parla di un litro al giorno.

Tagli di capelli e tendenze autunno inverno

Vediamo quali possono essere le nuove tendenze per quanto riguarda i capelli Autunno/Inverno 2019/2020, quali saranno i tagli più originali, gli accessori più glamour e le pettinature più cool capaci di fare tendenza. Come ogni anno, dopo l’estate ci si prepara a nuovi e frizzanti trend hair, sia per quanto riguarda i capelli lunghi, i medi e i corti, dopo l’estate dominata dai capelli mossi e naturali, dai colori accesi e dalle medie lunghezze. I mesi per cambiare look sono settembre, ottobre e novembre, i capelli corti sono pronti a sostituire i lunghi, tornerà la frangia, torneranno gli hairlook corti e squadrati.

