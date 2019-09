C’è un’allerta molto importante da tenere in forte considerazione, l’AIFA ritira tutti i farmaci a base di ranitina per rischio cancro, questo fino a quando non siano state fatte tutte le opportune analisi, per adesso c’è l’immediato blocco e il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale, nonché il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva, di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina. Il provvedimento si è reso necessario per relativa presenza di un’impurezza denominata Nnitrosodimetilammina, appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories LTD. Tra i medicinali interessati e di estrema importanza c’è il Buscopan antiacido, compresse effervescenti da 75 mg, i lotti interessati sono 13, assolutamente da non utilizzare.

Ecco l’elenco dei lotti del medicinale Buscopan da non usare assolutamente

1)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 181379 con scadenza 01/05/2021

2)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 181381 con scadenza 01/05/2021

3)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 181382 con scadenza 01/05/2021

4)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 181380 con scadenza 01/05/2021

5)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 181383 con scadenza 01/05/2021

6)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 744552 con scadenza 01/02/2020

7)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 162521 con scadenza 30/09/2019

8)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 162522 con scadenza 30/09/2019

9)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 170939 con scadenza 01/04/2020

10)Buscopan Antioacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 170938 con scadenza 01/04/2020

11)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 170936 con scadenza 01/04/2020

12)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 170935 con scadenza 01/04/2020

13)Buscopan Antiacido compresse effervescenti da 75 mg numero AIC 039279017 lotto numero 170937 con scadenza 01/04/2020