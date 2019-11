Allerta carne di cavallo: presenza di listeria monocytogenes, ecco il lotto

Il Ministero della Salute, nell’apposita sezione sul proprio sito web, purtroppo come sta accadendo troppo spesso ultimamente, ci avverte di una allerta di sfilacci di cavallo dall’azienda NABA CARNI SPA con sede nello stabilimento in provincia di Treviso, per presenza di listeria monocytogenes.

Andiamo a vedere esattamente le caratteristiche del prodotto e il lotto

Stiamo parlando degli sfilacci di cavallo commercializzati dall’azienda NABA CARNI SPA, il prodotto interessato è a marchio Masina dal 1929 La Salumeria, venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 93543 con la data di scadenza del 31-01-2020.

Nell’avviso che è stato diffuso si legge che il motivo del richiamo arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da listeria monocytogenes, nello specifico il marchio di identificazione dello stabilimento del produttore è Europe Meat International srl – IT 20275CE.

A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il prodotto segnalato al fine di garantire la sicurezza ai consumatori. Si raccomanda ancora di controllare se nel caso avete questo prodotto a casa e assolutamente di non consumarlo. Si consiglia di recarsi dove è stato acquistato il prodotto e farselo sostituire oppure farsi rimborsare l’intero importo che è stato pagato, non necessita di scontrino fiscale dell’acquisto.

