Allerta carne, tachipirina e acqua, fibrosi cistica, ipertensione, colesterolo e ragazzi Hikikomori: tutte le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere odierna si parlerà di 3 importanti allerta che riguardano la tachipirina, l’acqua Lete e la carne, l’Hikikomori e i giovani, la fibrosi cistica, la pressione alta e il colesterolo. Vediamo tutte le importanti novità della giornata.

Allerta acqua Lete

C’è una allerta che fa scalpore, il nome è quello da fare notizia, stiamo parlando di un lotto di acqua minerale Sorgesana, formato mezzo litro per contaminazione microbica. Acqua Lete è stata costretta a ritirare un lotto di acqua minerale a marchio Sorgesana, e a svolgere delle ulteriori analisi che confermino i risultati o li smentiscano, i consumatori intanto sono invitati assolutamente a non consumare l’acqua in oggetto

Allerta Tachipirina

La tachipirina viene usata da molti con estrema facilità, viene somministrata ai bambini al primo accenno di febbre, ma la tachipirina essendo paracetamolo, ha effetti collaterali non proprio felici e peggio ancora, effetti tossici. La tachipirina è molto usata tra grandi e piccoli, il suo principio attivo è il paracetamolo, ma quello che molti consumatori non sanno, perché non c’è informazione, è che la tachipirina è un farmaco molto tossico e può danneggiare l’organismo e il sistema immunitario dei bambini.

Fibrosi cistica e terapia personalizzata

Le sfide aperte di una medicina personalizzata nel campo della fibrosi cistica, una malattia genetica tra le più diffuse al mondo che colpisce principalmente polmoni e intestino, sono state oggetto di una review di un team internazionale di ricerca coordinato da ENEA, pubblicata sulla rivista internazionale “Trends in Molecular Medicine – Cell Press”

I giovani Hikikomoro

Un nuovo disagio che riguarda i giovani si affaccia oggi all’attenzione delle cronache: è quello dei giovani che si chiudono in casa e smettono di frequentare gli amici, la scuola, e vivono di notte occupandosi di videogiochi o attività solitarie.

Tisane per abbassare la pressione

Per chi soffre di pressione alta, a parte di prendere medicinali, un soggetto può affidarsi anche ai metodi naturali, che possono essere l’uso delle tisane, ce ne sono alcune davvero efficaci. Spesso, se non è in fase critica, la pressione alta non dà sintomi e in silenzio mette in pericolo la salute, ed è un serio pericolo per cuore, reni, occhi e cervello, quando supera i livelli di norma, bisogna riportarla subito nella norma. Le cose da fare subito, e non si discute, sono l’alimentazione e lo stile di vita.

Allerta carne confezionata

C’è un’allerta carne confezionata, richiamata e poi ritirata dal Ministero della Salute che consiglia ai consumatori di fare attenzione e non consumare questa carne. Il prodotto interessato fa parte di alcuni lotti di carne confezionata di Battuta di Fassone, marchio Formento, prodotta da Mec Spa di Montanera (CN), il rischio è microbiologico.

Dieta Tlc per colesterolo

Questa dieta consiglia soprattutto la diminuzione dell’apporto di grassi saturi, serve per abbassare i livelli di colesterolo cattivo e per promuovere la salute cardiovascolare in generale. Questa dieta è stata condotta dagli studiosi del National Institute of Health, e questo regime alimentare consiglia un apporto energetico massimo pari a 2500 calorie quotidiane per gli uomini, e 1800 per il sesso femminile. Si consiglia, come ogni dieta, prima di iniziare, di chiedere consiglio al proprio medico curante.

