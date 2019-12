Allerta Conad: frammento plastico nelle capsule compatibili per caffè e non solo

Come ormai ci capita spesso bisogna fare attenzione quando si esce a fare la spesa la mattina, siamo pieni di allerte alimentari, e la cosa che poi ci fa preoccupare ancora di più e quando le allerte riguardano nomi di prestigio. Questo caso particolare riguarda la catena di supermercati Conad che ha dovuto ordinare il richiamo delle capsule per presenza di frammenti plastici.

Vediamo a quali capsule vendute dalla Conad corrisponde l’allerta

In particolare le capsule interessate al richiamo sono quelle usate per le macchine da caffè Nescafe’ Dolce Gusto. La società interessata in una nota posta sul proprio sito dichiara che sono stati riscontrati frammenti di plastica nella bevanda, presumibilmente dovuto al malfunzionamento della capsula al momento dell’uso.

I prodotti che rientrano nell’allerta sono quelli che sono stati acquistati a partire da giugno 2019, di seguito qui si riporta i prodotti che sono interessati al richiamo:

Caffè Espresso Intenso 16 capsule da 96 g numero prodotto 8003170066106

Caffè Espresso 100% Arabica 16 capsule da 96 g numero prodotto 8003170066090

Caffè e Ginseng 16 capsule da160 g numero prodotto 8003170068124

Orzo 16 capsule da 100 g numero prodotto 8003170066120

Cortado 16 capsule da 100 g numero prodotto 8003170068131

Si consiglia i signori consumatori di controllare attentamente se siete in possesso di questi prodotti e fare molta attenzione a non usarli, c’è un rischio per la salute effettivo. Pertanto non bisogna fare altro che riportare il prodotto oggetto dell’allerta al punto vendita dove è stato acquistato e farselo cambiare con un prodotto buono, oppure chiedere il rimborso dell’intero importo, non necessita di scontrino fiscale che attesta l’acquisto del prodotto.

