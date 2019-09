Allerta Conad: prodotto ritirato per reazioni allergiche

C’è un prodotto che si trova sugli scaffali di una delle più note catene di supermercati, stiamo parlando della Conad, ed è stato ritirato per la reale possibilità di incorrere, per chi soffre di allergie, a conseguenze gravi. La stessa catena di supermercati ha provveduto a far ritirare dagli scaffali da tutti i suoi punti vendita il prodotto.

Vediamo di quale articolo stiamo parlando e come individuarlo e il lotto

Il prodotto è una farina di farro biologica del marchio “Le farine magiche Lo Conte”, prodotta dall’omonima marca a Frigento, in provincia di Avellino. Si tratta della confezione da 400 grammi, il numero di lotto è 19901 con scadenza 30-04-2020. Il motivo dell’allerta, è che c’è possibile presenza di allergeni, nello specifico quelli della soia, non è stata dichiarata nello spazio delle informazioni su tale prodotto in etichetta.

Si comunica ai signori consumatori, di controllare nel caso avessero il prodotto in casa, in primo luogo di non consumarlo, nel caso verificando i dati riscontrate che siete in possesso del prodotto in questione, recatevi al punto vendita dove lo avete acquistate, chiedete il cambio con il prodotto non inquisito, o chiedete il rimborso della cifra che avete pagato.

