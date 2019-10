Allerta Conad: richiamata mortadella, possibile presenza di microrganismi

I supermercati Conad hanno richiamato in via precauzionale la mortadella Bologna Igp Freschi & Convenienti, c’è una possibile presenza di microrganismi potenzialmente patogeni. La mortadella in questione è oggetto di richiamo, è stata prodotta per Conad a Noceto, in provincia di Parma, dall’azienda Grandi Salumifici Italiani spa.

Caratteristiche, numero di lotto e raccomandazioni

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 26937039 codice EAN 8003170017634, da consumarsi preferibilmente entro il giorno 01/11/2019. A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda di non consumare il prodotto in questione. Se per caso avete confezioni che riguardano questa allerta, controllate i dati apposti sulla confezione con quelli che vi abbiamo elencato in questo nostro articolo. Se dovessero combaciare, ripetiamo, evitate di consumare il prodotto, vi potrebbe causare problemi di salute.

Prendete il prodotto interessato e riportatelo al punto vendita Conad più vicino a voi, lo potrete sostituire con un uguale prodotto, ma buono, o richiedere il rimborso dell’intero importo.

