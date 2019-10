Allerta Coop: piombo oltre i limiti nella farina di ceci, ecco il lotto

Di nuovo un’allerta alimentare, questa volta è la stessa Coop ha pubblicare sul suo sito web l’avviso di richiamo di un lotto di farina di ceci “Valore al territorio” Life, il motivo è che c’è rischio di presenza di livelli di piombo superiori ai limiti di legge.

Andiamo a vedere esattamente di quale prodotto stiamo parlando: ecco il lotto

C’è un forte allarme metalli pericolosi per la salute, il prodotto è la farina di ceci “Valore al Territorio Life, prodotta dalla Life srl, nello stabilimento in provincia di Cuneo, il prodotto interessato dell’allerta è venduto in confezioni da 350 grammi con il numero di lotto 116.19 e il termine minimo di conservazione è il 04-2020.

Si raccomanda i consumatori di controllare se nel caso avessero il prodotto in questione a casa, è assolutamente sconsigliato usarlo, questo pericoloso metallo può entrare in contatto con gli alimenti per poi essere ingerito dalle persone.

Si consiglia di riportare il prodotto in questione dove è stato comprato, vi sarà cambiato con un prodotto parallelo ma buono oppure potete richiedere la restituzione dell’intero importo pagato, non necessita presentare lo scontrino d’acquisto.

Contiamo molto sulla società Coop di mettere in sicurezza i consumatori dando l’ok per far togliere il prodotto interessato dell’allerta dagli scaffali dei supermercati in quanto le autorità nazionali non hanno dato ancora nessun accenno sulla vicenda.

