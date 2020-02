Allerta Coronavirus: sospesi tutti i viaggi di istruzione

Il Coronavirus sembra non conoscere freni: dopo le prime vittime estere, il virus è arrivato anche in Italia dove sono morte due persone, mentre ancora tanti sono i contagiati. Essi sono sparsi in Lombardia, Veneto e anche in Campania. La previdenza non è mai troppa e tali situazioni ci fanno capire come non basti seguire solo le norme dichiarate dal Ministero della Salute. Anche la scuola vuole tutelare il più possibile la salute degli studenti italiani ed evitare esiti catastrofici. In tal caso, è stato annunciata la volontà di sospendere tutte le uscite scolastiche, i viaggi d’istruzione, più comunemente note come gite, sia in Italia che all’estero.

Emergenza Coronavirus, stop a gite scolastiche in Italia e all’estero

La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri il quale ha dichiarato necessaria una soluzione del genere, per tutelare non solo la salute degli studenti, ma di tutti coloro che lavorerebbero attorno ad essi in questi giorni fuori.

A dichiararlo è stata la Ministra dell’Istruzone, Lucia Azzolina, la quale promette di rendere operativa la decisone sin da subito.

Detto fatto: nel giro di poche ore dalla decisione presa dal Consiglio dei Ministri, sul sito del MIUR è stato pubblicato un avviso in cui viene dichiarata la sospensione ed il divieto dei viaggi di istruzione proprio a causa del Coronavirus.

Infine, il divieto non ammette eccezioni: saranno sospesi sia viaggi di istruzione in Italia che quelli all’estero nel modo più immediato possibile.

Infatti, verso la fine dell’avviso del MIUR, si può leggere come il divieto sia attivo dal giorno 23 febbraio 2020.

Non sono state pubblicate ulteriori informazioni relative alla durata di tempo di tale divieto. Pertanto, aspettiamo ulteriori aggiornamenti sul caso.

Qui di seguito vi riportiamo il link dell’avviso:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione

