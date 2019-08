Allerta cosmetici: richiamati due set di colori per trucchi e maschere

C’è un’allerta cosmetici, la Fila richiama due set di colori cosmetici per trucchi speciali e maschere intorno agli occhi con particolari dettagliati. L’avviso è stato diffuso dal supermercato che li tiene in vendita, precisamente Gros Cidac, che dichiara di avere la necessità, a titolo precauzionale, di verificare i lotti dei singoli ombretti contenuti nelle confezioni e, trattandosi di due articoli oggi fuori produzione, si provvederà ad emettere nota di credito per il valore della merce resa.

Vediamo quali sono le confezioni in oggetto e i loro codici

I set coinvolti sono le confezioni da 6 ombretti GIOTTO MAKE UP CCLASSIC, codice 470100 (cod Ean 8000825470103) e 6 ombretti GIOTTO MAKE UP GGLAMOUR, codice 471100 (cod Ean 8000825471100). La società Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Spa, invita i signori consumatori a ritornare le confezioni indietro e ai punti vendita di fare lo stesso, identificate con i codici che abbiamo citato in precedenza. Con l’occasione la società informa i signori consumatori, che a partire dal mese di settembre, sarà disponibile la nuova linea di ombretti e matite Giotto Make Up, completamente rivista e rinnovata. La società inoltre rimane in attesa e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione porge le scuse per l’inconveniente arrecato e i migliori saluti.

