Allerta cozze con salmonella, infezioni post tatuaggi, donazione organi, dieta, e meningite, tutte le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, 20 settembre, si parlerà dell’allerta cozze con salmonella, delle allergie e infezioni provocate dai tatuaggi, del consenso alla donazione degli organi, di come dimagrire e della meningite. Vediamo tutte le news della giornata.

Allerta cozza con salmonella

C’è un’avviso di richiamo da parte del Ministero della salute per rischio microbiologico dei mitili nel golfo di La Spezia, specialità Muscolo spezzino, il pericolo è per la presenza della salmonella spp. La cozza è un prodotto molto usato nelle tavole italiane, nelle pizzerie e nei ristoranti, può essere cucinato in molti modi e ahimè c’è purtroppo chi la mangia anche cruda, mettendo a rischio la propria salute.

Infezioni post tatuaggio

Perché dopo aver fatto un bel tattoo, magari anche costoso, siamo vittime di allergie ed infezioni varie? Uno studio, ancora aperto, ce lo spiega.

Donazione organi e consenso

Cosa significano le diciture sulla carta di identità per la donazione organi ed è possibile, se si è fatta una scelta in sede di rilascio del documento, cambiare in un secondo tempo idea? Vediamo cosa dice, al riguardo il garante della privacy e come cambiare la propria scelta fatta in sede di richiesta della carta di identità.

Diete: dietro l’insuccesso c’è il cervello

Oggi dimagrire per molti non è una cosa facile, o meglio solo chi veramente si mette a regime con diete ferree e va in palestra seguito da un personal trainer ci riesce, ma tutti gli altri, anche chi va dai dietologi o nutrizionisti spesso ne esce sconfitto. Dietro l’insuccesso di dimagrire, c’è il cervello, il fallimento della determinazione capace di causare un crollo delle ambizioni e delle volontà.

Meningite: quanto è importante il vaccino?

La parola meningite è un termine che ci paura usare e mette ansia, molto pericolosa per i bambini, ma anche per gli adulti, ci sono i vaccini per scongiurarla, ma le idee sul caso sono molto contrastanti. Negli ultimi anni sono scesi testimoni molto importanti in campo, Bebe Vio è un esempio, e tante mamme che hanno avuto esperienze terribili.

