Allerta cozze: presenza di salmonella, numero di lotto

C’è un’avviso di richiamo da parte del Ministero della salute per rischio microbiologico dei mitili nel golfo di La Spezia, specialità Muscolo spezzino, il pericolo è per la presenza della salmonella spp. La cozza è un prodotto molto usato nelle tavole italiane, nelle pizzerie e nei ristoranti, può essere cucinato in molti modi e ahimè c’è purtroppo chi la mangia anche cruda, mettendo a rischio la propria salute.

Vediamo il prodotto interessato e il lotto

Il prodotto interessato è venduto in sacchetti di rete da circa 2 chili, e confezioni per attività commerciali da 5/10 chili, il suo numero di lotto è 09-09-19. Le cozze richiamate sono trattate da Antonio Verrini e figli Spa e dalla Coop. Mitilcoltori Associati arl, in provincia di La Spezia. A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda di fare attenzione e di non consumare le cozze. Si invita sia alle persone fisiche che agli esercizi commerciali, di fare molta attenzione a controllare il lotto interessato e non usare il prodotto, nel caso avete acquistato il lotto interessato, di riportarlo dove è stato acquistato, vi sarà cambiato con un altro prodotto o vi sarà rimborsato l’intero importo del prodotto. La raccomandazione importante che facciamo è quella di non acquistare i militi abusivamente, così facendo si mette a rischio la stessa salute dei consumatori. Invece invitiamo ad acquistare i molluschi esclusivamente attraverso i canali autorizzati all’interno di sacchetti con etichette che ne riportano la provenienza, così sono acquistate in sicurezza.