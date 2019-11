Allerta cozze: scatta il richiamo per per Escherichia coli

Ancora una volta ci troviamo ad uscire la mattina per fare la spesa e dobbiamo fare attenzione a non imbattersi in qualche allerta alimentare, oggi parliamo del richiamo per le cozze specialità Muscolo Spezzino per Escherichia Coli oltre i limiti.

Allerta cozze, vediamo caratteristiche e lotto

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso di richiamo per rischio microbiologico dei mitili delle cozze Muscolo Spezzino nel Golfo della Spezia. Il prodotto interessato dell’allerta, è venduto in sacchetti in rete da 10 chili e confezioni commerciali indirizzati alla ristorazione di 15 chili, con il numero di lotto 04-11-19 FL.

Le cozze oggetto del richiamo sono commercializzate dalla Coop. Miticoltori Associati Arl in provincia di La Spezia. Purtroppo si consiglia di non consumare questo prodotto, i miti prelevati abusivamente possono essere commercializzati al di fuori dei canali legali mettendo a rischio la salute dei consumatori. I muscoli acquistati attraverso i canali autorizzati all’interno di sacchetti con etichette che ne riportano la provenienza’ possono essere acquistati in sicurezza e consumati con tranquillità.

Si consiglia I signori consumatori di controllare se sono in possesso del prodotto segnalato e appartenente con questo lotto, nel caso lo avessero di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato e farsi rimborsare dell’intero importo pagato.

Allerta formaggi per sostanze inibenti, Metro e Coop, ecco i lotti e marca

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.