Allerta e divieto per uso emoderivati Biotest Italia e Kedrion: ecco i lotti

L’Aifa ha disposto il divieto di tre lotti di emoderivati delle aziende Biotest Italia e Kedrion, forse il sangue è infetto, sono medicinali destinati alla cura di malati emofilici. La decisione è stata presa a seguito di informazione relativa ad una notifica post donazione di un donatore con diagnosi di sospetta malattia di Creutzfeldt Jakob. Purtroppo questi prodotti, al momento dell’allerta, erano già stati distribuiti e destinati su tutto il territorio nazionale.

Andiamo a vedere i lotti del prodotto interessato

I lotti del prodotto interessato sono tre, andiamo a vederli:

1)Pentaglobin EV 1 FL 50MG/ML100M-AIC 029021045- lotto numero B 146428 scadenza 31/10/2020 della ditta Biotest Italia srl

2)Pentaglobin EV 1 FL 50MG/ML50ML-AIC 029021033- lotto numero B 146438 scadenza 31/10/2020 della ditta Biotest Italia srl

3)IGVENA EV 1 FL 200ML 50G/L+SET-AIC 025266178- lotto numero 187711 con scadenza 31/3/2021 della ditta Kedrion spa

Il ritiro di questi prodotti è stato effettuato per cautelare i cittadini, trattandosi di una procedura che viene adottata per tutte quelle malattie per le quali non esiste un test diagnostico sul sangue che permette di identificare forme di infezioni potenzialmente trasmissibili con trasfusioni o emoderivati. Nel caso specifico, il donatore sospetto, è stato segnalato e i lotti sono stati ritirati, e di conseguenza si accede ad una procedura cautelativa su tutto il territorio nazionale a cautela della salute pubblica.

Speciale allerta farmaci: ritirato medicinale per pressione alta e quello per ulcere venoso, farmaco pericoloso in gravidanza, tutte le news

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062