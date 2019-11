Allerta “Fagioli con l’Occhio”: ritirati per pesticidi oltre i limiti

Ogni giorno quando si va a fare la spesa e ci si imbatte in pericoli che non dovremmo mai correre, oggi parliamo del prodotto “Fagioli con l’Occhio”, ritirati per presenza di pesticidi oltre i limiti.

Andiamo a vedere le caratteristiche del prodotto in oggetto e il suo lotto

Il Ministero della Salute ha comunicato tramite il suo sito, il richiamo di un lotto di legumi confezionati dall’azienda La Bontà srl per la presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la soglia consentita. Il lotto del prodotto in questione è il numero LO523419 con termine di scadenza 28-02-2021 dei fagioli con l’occhio in busta trasparente da 500 grammi dell’azienda Nuova Terra – Le Bontà srl, in provincia di Firenze. Da precisare che l’allerta riguarda esclusivamente l’articolo con il numero di lotto e la scadenza qui riportate.

Si invita i signori consumatori di controllare nel caso fossero in possesso del prodotto oggetto dell’allerta, nel caso ne siete in possesso evitate di consumarlo e si consiglia di riportarlo dove lo avete acquistato, vi sarà cambiato con un altro prodotto buono o vi sarà restituita la cifra che avete pagato, non è necessario presentare lo scontrino di acquisto.

