Allerta farina di farro, immediato il richiamo della Conad

Come sta accadendo molto spesso ultimamente, c’è un’altra allerta alimentare, e anche abbastanza importante. Stiamo parlando del prodotto Farina di Farro Verso Natura, c’è rischio di presenza allergen e non dichiarato. Bisogna pensare innanzitutto alla tutela del consumatore e alla sua salute, cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare e ancora di più se si ha a che fare con le allergie. Per questo, la stessa Conad Soc. Coop. segnala un richiamo alimentare della Farina di Farro biologica confezione da 400 grammi Verso Natura Bio a marchio Conad per la presenza di allergeni all’interno della confezione del prodotto.

Vediamo quale è il lotto del prodotto Farina di Farro Verso Natura incriminato

La nota è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale della catena della grande distribuzione e riguarda le confezioni del lotto 19091 da 400 grammi con scadenza aprile 2020, prodotto per Conad da Ipafood srl Taverna Annibale Area P.I.P. 83040 Frigento Avellino. In questo prodotto, purtroppo, è stata riscontrata una non conformità, e precisamente la presenza di allergeni soia non dichiarato in etichetta. Da questo l’allarme, si raccomanda i signori consumatori allergici alla soia, che fossero in possesso della confezione appartenente al suddetto lotto, di recarsi al più vicino punto vendita Conad e di restituire il prodotto facendoselo cambiare con uno uguale ma con lotto diverso e farsi rimborsare della cifra che è stato pagato. L’azienda si scusa con i consumatori per i disagi arrecati.

Allerta alimentare: stoccafisso ritirato dal Ministero per scadenza errata, marca e lotto