Allerta farina di farro integrale: gravi rischi per allergici e intolleranti

Purtroppo tra gli scaffali dei supermercati si corre sempre di più il rischio di incappare in allerte alimentari, adesso tocca alla farina di farro integrale, in etichetta non è stata inserita la presenza della soia, gravi rischi per allergici e intolleranti, allerta lanciata dal Ministero della Salute.

Caratteristiche del prodotto e lotto in questione

Segnalata dal Ministero della Salute, l’allerta di oggi appartiene ad un lotto di farina di farro integrale richiamata per soia non dichiarata in etichetta a marcio Lo Conte.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi, il numero di lotto di produzione è 18339 con scadenza 31/12/2020.

Il prodotto richiamato è della IPAFOOD srl prodotta nello stabilimento a Frigento. Ci sono stati errori molto evidenti di disattenzione al momento del confezionamento, non è riportato un’ingrediente, la soia, nella targhetta messa fuori alla confezione.

Ricordiamo che la soia è un alimento che potrebbe nuocere alla salute di chi è allergico e intollerante a questa sostanza.

Chi la dovesse ingerire, può portare a sintomi anche abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma e tosse, e poi ancora in caso di allergia possono includere prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, in più nausea e vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa.

Se poi la reazione dovesse essere grave, si rischia uno shock anafilattico, situazione che porta a seri problemi respiratori e bruschi crolli di pressione che possono portare anche alla perdita di coscienza, in questo caso la cosa migliore è recarsi in ospedale.

A tutti quelli che usano questo tipo di prodotto, verificate se ne siete in possesso, e per la tutela del consumatore, se siete allergici o intolleranti, riportate il prodotto dove lo avete acquistate, vi sarà restituito o potete chiedere il rimborso dell’intero importo, non c’è obbligo di presentazione dello scontrino dell’acquisto.

