Allerta farina di grano tenero tipo 00 bio: allergene non dichiarato

Il Ministero della Salute segnala un richiamo della farina di grano tenero tipo 00 bio della Bongiovanni srl. Purtroppo ogni giorno ci si imbatte in allerte e per questo bisogna fare molta attenzione, quando non c’è scritta la presenza di allergeni il rischio per i consumatori allergici sono elevati.

Caratteristiche e lotto della farina di grano tenero tipo 00 bio

La presente allerta riguarda la farina di grano tenero tipo 00 bio con il marchio Bongiovanni srl, il prodotto è venduto in confezioni da 1 chilo, da 5 chili e da 25 chili. Il numero di lotto oggetto del richiamo è 00FT0019/0702, con data di scadenza 22-02-2020. Il prodotto è stato realizzato da Iftea srl con lo stabilimento in provincia di Ravenna.

Questo prodotto può essere molto pericoloso nel caso fosse consumato da un soggetto allergico, chi fosse allergico alla senape è esposto ad un elevato rischio di reazione avversa che può generare fino ad uno shock anafilattico.

Si raccomanda i signori consumatori di controllare se sono in possesso del prodotto e nel caso lo avessero di non consumarlo se si è soggetti allergici, portatelo indietro e fatevelo cambiare o fatevi rimborsare dell’importo pagato. La raccomandazione vale anche per bar, ristoranti e pub, cercate di fare attenzione a controllare se avete il prodotto in oggetto dell’allerta, mentre la confezione da 1 chilo potrebbe essere destinato alla famiglia, le confezioni da 5 chili e 25 chili sono facilmente acquistate da attività commerciali, usate la testa e non pensate alla tasca, potreste far del male a qualcuno.

