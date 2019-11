Allerta farmaci e alimentare: omogenizzati, carne, piadina, pangasio, formaggini, capperi, sciroppo mucolitico e crema idratante

Nella rassegna di salute di oggi, 15 novembre 2019, ci focalizzeremo su tutti gli allerta alimentari e ritiri farmacologici della settimana ed in particolare su: omogeneizzati, girello bovino in salsa tonnata, piadina, pangasio, formaggini, capperi, sciroppo mucolitico e crema idratante. Vediamo le novità della settimana.

Allerta omogeneizzati

Ancora una volta ci imbattiamo in un’allerta che mette a rischio la salute dei più piccoli, cosa ancora più pericolosa per il genere umano. Stiamo parlando degli omogenizzati per bambini DM Bio richiamati dal Ministero della Salute per la possibile presenza di pezzi di plastica all’interno dei vasetti.

Per sapere marca e lotto: Allerta omogeneizzati per bambini: richiamati per rischio presenza di plastica

Allerta crema idratante

Ancora una volta ci imbattiamo in quello che non dovrebbe mai succedere, c’è un’allerta per una crema idratante per neonati, c’è rischio contaminazione da batteri, è venduta in Italia, ma la cosa più pericolosa è che si può comprare facilmente online.

Per approfondire: Allerta crema idratante per neonati: contaminata da batteri, ecco marca e lotto

Ritiro sciroppo mucolitico

Eccoci a vivere e a combattere con un’altra allerta farmaco, stiamo parlando dello sciroppo MucoAricodil indicato nel trattamento delle affezioni del sistema respiratorio, che è stato ritirato da tutto il territorio nazionale dalla vendita, la cosa che più ci inquieta è che non se ne sa il motivo.

Per caratteristiche e lotto: Allerta sciroppo MucoAricodil: ritirato dalla vendita, ecco il lotto

Allerta formaggini

Questa volta abbiamo un’allerta di un prodotto usato anche per i bambini e per questo ancora più pericoloso, il prodotto in oggetto sono i formaggini “Cuor di Capra”, il rischio è di quelli molto gravi e pericolosi, per rischio chimico.

Per conoscere caratteristiche e lotto: Allerta alimentare: richiamati I formaggini “Cuor di Capra” per rischio chimico

Allerta capperi

Di nuovo un’allerta alimentare, questa volta parliamo dei Capperi all’aceto CRAI, il Ministero della Salute ne segnala il richiamo dagli scaffali dei negozi disposto in via precauzionale dalla stessa ditta produttrice Ponti Spa, scattata a seguito di alcuni controlli che hanno stabilito la possibile presenza di corpo estraneo all’interno dei vasetti.

Per approfondire: Allerta Capperi all’aceto CRAI della ditta Ponti: prodotto ritirato, ecco il lotto

Allerta pangasio

C’è un’allerta nel pangasio, sono stati riscontrati livelli di clorato, assolutamente sconsigliato ai bambini, lo segnala l’ufficio federale della sicurezza tedesco, stiamo parlando dei filetti di pangasio della “Golden Seafood”, sono venduti nella catena dei supermercati Aldi.

Per approfondire: Allerta pangasio: alti livelli di clorato

Allerta girello bovino

Attenzione a fare la spesa e a cosa trovate negli scaffali dei supermercati, ritirato dalla vendita il Girello Bovino in Salsa Tonnata a marchio Gusto Qui, il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro del prodotto per rischio presenza Listeria. Per caratteristiche e lotto: Ritirato dalla vendita Girello Bovino in Salsa Tonnata, rischio presenza Listeria

Allerta piadina

Il Ministero della Salute ci informa di questa ennesima allerta alimentare che una volta ancora colpisce chi è allergico. Stiamo parlando della piadina biologica olio che per la tutela del consumatore è stata ritirata per presenza allergeni non dichiarati e per questo rischioso per la salute di chi è allergico.

Per saperne di più: Ritirata piadina biologica: presenza di allergeni non dichiarati, ecco i lotti

