Allerta farmaci ulcera e integratori, pidocchi, sindrome Wendy, menopausa e intolleranza al glucosio, le novità di oggi

Nella rassegna di salute e benessere di oggi, martedì 8 ottobre 2019, gli argomenti trattati vertono su allerta farmaci per combattere l’ulcera, allerta integratori con principio attivo di Cialis e Viagra, pidocchi a scuola come come prevenirli, capire cos’è la sindrome di Wendy, intolleranza al glucosio menopausa. Vediamo tutte le novità della giornata.

Pidocchi a scuola, come evitarli

Scuola vuol dire che le mamme sono più libere, che i bambini dovranno impegnarsi, ma significa anche pidocchi! Infatti, questa problematica è una delle più temute dai parte dei genitori ogni volta che inizia l’anno scolastico. Non si sa come, ma c’è sempre qualche bambino o qualche bambina che incontra questi fastidiosi esseri e di conseguenza tutte le mamme e tutti i papà corrono in farmacia per comprare il famoso shampoo per i pidocchi, per evitare il contagio, nel caso più fortunato, ma anche per distruggerli. Ma si possono evitare?

Per approfondire: Scuola e pidocchi: come evitarli e come combatterli

Menopausa: alimenti consigliati e da evitare

La donna in menopausa vive un particolarissimo momento della sua vita, oltre ad assumere un adeguato stile di vita, deve necessariamente modificare anche l’alimentazione, il principio è quello di sostituire alcuni alimenti, rinunciandoci. Purtroppo l’età, il peso, l’attività fisica svolta, i valori dell’ICM/BMI e della misura della circonferenza vita, ci aiuteranno a calcolare la razione calorica quotidiana.

Cos’è la sindrome di Wendy?

Spesso sentiamo parlare della sindrome di Peter Pan, una sindrome che appartiene per lo più ai maschi che hanno raggiunto una certa età e non ne vogliono sapere di crescere. Esiste però una sindrome che riguarda anche l’altra faccia della medaglia, e cioè Wendy. Infatti, c’è una sostanziale differenza tra Wendy e Peter Pan: la prima era il ritratto della responsabilità mentre l’altro era un eterno bambino.

Leggi per approfondire: Non solo Peter Pan: cos’è la sindrome di Wendy?

Intolleranza al glucosio: quali sintomi

L’intolleranza al glucosio è una condizione causata da una anomalia del metabolismo; la quantità di glucosio nel sangue, quella cosa chiamata glicemia, risulta alterata a digiuno, ma anche 2/3 ore dopo il pasto. Se andiamo a fare gli analisi del sangue, vengono rilevati valori glicemici più alti del normale, ma inferiori al livello soglia del diabete, così si rischiano molti problemi al cuore e malattie cardiovascolari. Il glucosio è correlato allo stato di salute del paziente, spesso è sovrappeso o manifesta altri problemi, tipo insulino-resistenza, ipertrigliceridemia e pressione alta.

Per saperne di più: Intolleranza al glucosio: sintomi e come intervenire

Allerta integratori

C’è una nuova allerta da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda un integratore alimentare, è stato segnalato dalle Autorità Spagnole attraverso il sistema di allerta rapido Rasff per la presenza di sostanze proibite che possono nuocere alla salute del consumatore.

Per approfondire leggi: Allerta integratori con i principi attivi di Viagra e Cialis

Allerta farmaci ulcera

L’Aifa ha disposto il blocco immediato e temporaneo delle esportazioni di tutti i lotti di famotidina, si tratta di un medicinale indicato contro l’ulcera gastrica duodenale e reflusso gastroesofageo. L’agenzia Aifa ha dovuto aggiornare l’elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita, al fine di garantire una fornitura sufficiente a rispondere alle esigenze delle cure del paziente sull’intero territorio nazionale.

Per approfondire leggi: Allerta farmaci contro ulcera e reflusso gastroesofageo: L’ Aifa li blocca

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062