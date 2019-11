Allerta farmaco: Aciclin, per la cura dell’Herpes Simplex ritirato da tutte le farmacie

Ancora una volta andiamo a parlare di un’allerta farmaco, ed esattamente di un farmaco indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose. La società Fidia Farmaceutici informa di aver attivato un richiamo volontario a scopo precauzionale, della specialità Aciclin.

Andiamo a vedere esattamente il prodotto interessato e i suoi lotti

Il motivo che ha indotto la Società Fidia Farmaceutica a richiamare il prodotto, è stato un problema di frantumazione delle compresse in fase di estrusione dal blister, la specialità medicinale oggetto del richiamo è della speciale medicinale Aciclin 25CPR 400MG-AIC028614055, indicato per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose compreso l’Herpes Genitalis primario e recidivante, ecco i lotti:

1)lotto numero C04540 con scadenza 23-01-2024

2)lotto numero C04550 con scadenza 24-01-2024

3)lotto numero C04530 con scadenza 22-01-2024

4)lotto numero C04000 con scadenza 21-01-2024

L’infezione da Herpes Simplex è molto frequente con associazioni di stati febbrili e abbassamento delle difese immunitarie, l’infezione eretica è una patologia di frequente riscontro. Tipicamente esce sulle labbra, ma notevole incremento sta assumendo oggi la forma genitale, è trasmessa da un virus a DNA appartenente alla famiglia degli herpesviridae.

Raccomandiamo tutti quelli che sono in possesso di questo medicinali di controllare se sono in possesso dei lotti in oggetto. Si consiglia ai signori consumatori di evitare di usare questo medicinale e di riportarlo dove è stato acquistato, si può ottenere il cambio del prodotto o l’intero rimborso, non necessita dello scontrino che convalida l’acquisto.

