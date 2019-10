Allerta farmaco anti ulcera: ritirato dalle farmacie, ecco i lotti

Come ormai accade da tempo, tra allerta alimentari e allerta farmaci, dobbiamo fare molta attenzione a quello che si acquista. C’è un’allerta di un farmaco anti ulcera, esattamente sono 5 lotti di questo farmaco ritirato dalle farmacie, stiamo parlando della specialità medicinale Omeprazolo Sandoz, è usato per la terapia e cura di varie malattie.

Ritirati dalle farmacie alcuni lotti del farmaco anti ulcera Omeprazolo Sandoz BV INF 5FL – AIC 038187023, della ditta Sandoz spa. Medicinale che viene usato per malattie e cure come esofagite, gastrite, sclerodermia, ulcera. Ecco i lotti interessati dell’allerta:1

1)lotto numero HX7523 con scadenza 10-2019

2)lotto numero JC5162 con scadenza 10-2019

3)lotto numero JC5166 con scadenza 11-2019

4)lotto numero JU1484 con scadenza 01-2021

5)lotto numero JU1485 con scadenza 01-2021

Il motivo del ritiro non è stato ancora divulgato, si consiglia comunque, se si è in possesso di questo prodotto, di controllare se corrispondesse a questo in allerta. Nel caso lo fosse, si prega al momento di non usarlo e riportarlo indietro dove è stato acquistato, lo si può fare sostituire con un altro prodotto uguale ma con lotto diverso, oppure farsi rimborsare dell’intero importo del prodotto, non è obbligatorio, in entrambi i casi, la presentazione dello scontrino fiscale.

