Allerta formaggio a latte crudo: possibile presenza Escherichia Coli STEC

Adesso più che mai bisogna fare attenzione quando si va a fare la spesa nei supermercati a causa del decreto emanato dal Governo per via del Coronavirus, e i superaffollamenti che si vanno a creare nei vari supermercati che sono stati presi d’assalto, potrebbero mettere prodotti negli scaffali che per errore o per fretta, potrebbero essere non regolari sia per la scadenza che per altri motivi.

Attenzione al formaggio richiamato, possibile presenza Escherichia Coli

Il Ministero della Salute ha diffuso sul proprio sito il richiamo di un lotto di formaggio, più precisamente il taleggio dop a latte crudo incarto verde della Società Luigi Guffanti 1876, il motivo del richiamo è la possibile presenza di Esterichia Coli Stec.

Le forme interessate sono quelle di due chili, il lotto di produzione è il numero 134/20, prodotto dalla Società Casarrigoni di Bergamo, il marchio di identificazione è IT 03278 CE, le scadenze sono:

21 febbraio 2020

14 marzo 2020

21 marzo 2020

22 marzo 2020

29 marzo 2020

3 aprile 2020

4 aprile 2020

5 aprile 2020

6 aprile 2020

7 aprile 2020

10 aprile 2020

12 aprile 2020

13 aprile 2020

15 aprile 2020

18 aprile 2020

Si consiglia i signori consumatori di fare tutte le dovute verifiche e vedere se sono in possesso di questo prodotto in allerta. Nel caso ne siete in possesso la raccomandazione è quella di non consumarlo. Potete riportarlo tranquillamente dove lo avete acquistato e farvelo sostituire con un altro prodotto o chiedere il rimborso dell’intero importo pagato, non necessita di scontrino che convalida l’acquisto.

L’Escherichia Coli può provocare delle infezioni che possono fare insorgere diarrea, che a volte può diventare più o meno grave, e dolore addominale.

