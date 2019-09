Allerta formaggio: rischio contaminazione da listeria, 8 ricoveri in ospedale

C’è un’allerta su prodotti lattiero-caseari biologici in tutta Europa, scattato subito il ritiro, l’allarme è che ci può essere contaminazione da listeria, 8 persone ricoverate in ospedale. A lanciare l’allarme è il Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione francese. Immediatamente sono stati ritirati dalla vendita tutti i prodotti lattiero-caseari biologici a marchio Ferme DURR, commercializzati in Francia, ma che comunque coinvolge tutta l’Europa e di conseguenza l’Italia, in quanto veniamo da un periodo di vacanze, e ci sono ancora persone in giro, e per questo, chi è stato in Francia può essere interessato.

Formaggio contaminato: vediamo bene di cosa stiamo parlando

Ben otto persone sono ricoverate in ospedale, infette dallo stesso ceppo di Listeria, tutte avevano consumato i prodotti in oggetto. Ad essere richiamati e subito ritirati da tutti gli scaffali dei punti vendita, sono i prodotti lattiero caseari biologici a marchio Ferme DURR, nel Basso Reno, e a seguito di analisi effettuate si è potuto collegare i prodotti alle persone ricoverate.

In collaborazione con le autorità sanitarie, l’azienda sta procedendo al ritiro di tutti i suoi prodotti lattiero-caseari biologici, tra cui: yogurt naturale e alla frutta, creme, formaggi e formaggi bianchi. Tutti questi prodotti sono commercializzati direttamente dall’azienda stessa, e le autorità sanitarie raccomandano ai consumatori di fare molta attenzione a non consumare questi prodotti, e invitano, nel caso ne fossero in possesso, di riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati per il cambio o il rimborso.

Chi sa di averli consumati e presentasse febbre, mal di testa e dolori, contattasse il proprio medico. Possono essere pericolosi per donne incinte e anziani.

