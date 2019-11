Allerta freselline integrali: presenza di micotossina, ecco il lotto

Come ormai sta accadendo negli ultimi tempi, le allerte alimentari ormai sono all’ordine del giorno e per questo bisogna stare sempre aggiornato e fare attenzione quando si gira per i supermercati. L’allerta riguarda delle freselline integrali, probabile presenza di una micotossina.

Andiamo a vedere esattamente le caratteristiche del prodotto e il suo lotto

La società Colacchio Food srl, ha deciso di richiamare in via precauzionale dalla vendita il prodotto freselline integrali con grano italiano per la presenza di micotossina, la confezione in questione è quella da 350 grammi “Percorsi di Gusto”, EAN 8030582801216 codice 79898,01 a marcio Primia prodotto da Agorà, il lotto è il numero 133.C.19 con data di scadenza 29-07-2020

Il motivo del ritiro riguarda la presenza di deossinivalendo, una micotossina appartenente al gruppo dei tricoteceni prodotte da alcune specie di Fusarium. In effetti si tratta di un fungo molto diffuso che attacca in particolare i cereali tipo grano, orzo e mais.

A diffondere l’avviso di richiamo è stata la catena di supermercati “Basko” nella sezione dedicata ai richiami dei prodotti che ha proceduto immediatamente a ritirare il prodotto dal mercato e dalla vendita.

Si raccomanda i signori consumatori di controllare nel caso avessero questo prodotto, e se nel caso ne fossero in possesso assolutamente di non consumarlo e di restituirlo dove è stato acquistato e chiederne il cambio. È possibile chiedere anche il rimborso totale dell’importo pagato, non necessita di presentazione di scontrino fiscale.

