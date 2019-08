Allerta fungo killer: pericolo Xylella nelle banane

C’è un SOS per un fungo killer che rischia di compromettere le piantagioni e i raccolti delle banane nel Mondo. Emergenza xylella, il frutto più popolare al Mondo, può essere destinato ad essere spazzato via da un fungo invisibile. Al momento in Italia non ci sono ancora problemi di approviggionamento, ma c’è un reale rischio di veder scomparire le banane dagli scaffali dei negozi. La xylella fastidiosa ha già distrutto la varietà più popolare di banane, è tornata e si sta diffondendo a macchia d’olio. Le piante di banano sono senza semi e sono tutte duplicate dalla stessa pianta che li rende vulnerabili alla malattia.

Uno studio avverte che se non si interviene, il frutto giallo rischia di scomparire

Un nuovo studio avverte che se non si interverrà al più presto, il frutto giallo sarà spazzato via, come già accaduto con la banana Gros Michel. La malattia della xylella, viene trasmessa attraverso il suolo e l’acqua e attacca le radici della pianta del banano. nello specifico, l’agente patogeno fungoso mortale è resistente ai funghicidi e non può essere controllato chimicamente. Adesso si sta diffondendo attraverso la Cina, Indonesia e Malesia decimando le colture, in Australia si è ridotto di molto l’industria della banana. La situazione in Italia non è ancora grave, i rivenditori italiani contattati dalle comunità, dichiarano che attualmente non c’è rischio di una carenza o di un aumento dei prezzi, anche se la situazione va monitorata molto attentamente.

