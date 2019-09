Allerta ghiaccio a cubetti per cocktails, marca e lotto

C’è un’allerta ghiaccio a cubetti per cocktails, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per questo prodotto con conta batteria Escherichia Coli fuori dai limiti. Questo rischio microbiologico è da tenere ancora più sotto osservazione perché trovandoci ancora in un periodo estivo, e alcuni ancora in ferie, può causare ancora più danni del normale uso che se ne faccia, in quanto è più probabile consumare i cocktails in questi periodi e nelle serate ancora calde ed invitanti.

Andiamo a vedere marca e lotto del prodotto interessato

Il prodotto interessato è ghiaccio a cubetti per cocktails a marchio Polo Nord Ice Cubes per conta batterica fuori dai limiti, il prodotto è venduto in sacchetti da 2 kg con il numero di lotto 9057 su cartone e sacchetto e al termine minimo di conservazione 31/08/2020. Il ghiaccio in oggetto è stato prodotto dalla Polo Ice Cubes nello stabilimento di Pastrengo, in provincia di Verona.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda di controllare esattamente, sia ai privati che ai bar che a tutti quelli che sono interessati al consumo del prodotto, che non siano in possesso del prodotto, e non solo di non usarlo, ma di restituirlo dove è stato acquistato per effettuare un cambio o per chiedere il rimborso della cifra che è stato pagato.

