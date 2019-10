Allerta gorgonzola e mascarpone: ritirati per presenza listeria

C’è un’allerta per quanto riguarda il formaggio Migros, ritirati e rimossi dagli scaffali il gorgonzola e il mascarpone, erano in vendita anche su leShop.ch., per possibile presenza di batteri patogeni del genere listeria, e la stessa Migros ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Immediatamente tutti i supermercati che ne erano in possesso hanno tolto i prodotti in oggetto dagli scaffali e hanno avviato una procedura per avvisare tutti i clienti che avessero queste confezioni.

Allerta Gorgonzola e mascarpone: prodotti che l’ufficio Federale ne vieta assolutamente il consumo

L’ufficio federale raccomanda assolutamente di non consumare il prodotto, il numero dell’articolo inquisito è 2125.830.240, il codice ID è 03 48 CE, la data di scadenza del prodotto è 21/10/2019.

Bisogna fare attenzione a non usare il prodotto, per i soggetti immunocompetenti rischiano poco, una lieve infezione, invece in quelle immunodepresse possono svilupparsi sintomi più gravi, a volte letali, per non parlare delle donne che sono in gravidanza, possono rischiare l’aborto spontaneo, setticemia o meningite neonatale.

Bisogna fare attenzione, il prodotto è svizzero, ma viene tranquillamente importato in Italia e c’è lo possiamo trovare sulle nostre tavole e comunque consumando nei ristoranti, pizzerie o altro, si rischia di ingerirlo senza neanche saperlo.

Si chiede collaborazione anche ai frontalieri di essere molto più attenti nei controlli.

Raccomandazione ai consumatori

Raccomandiamo ai nostri consumatori di fare molta attenzione, come prima cosa di controllare, nel caso avessero il prodotto in questione, di controllare se c’è corrispondenza con i numeri che abbiamo pubblicato.

Nel caso ci fosse, recatevi dove avete acquistato il prodotto e chiedete un cambio con un prodotto buono, o il rimborso dell’intera cifra che avete pagato, non è assolutamente necessario presentare lo scontrino dell’acquisto.

Gorgonzola italiano ritirato per presenza di Listeria

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062