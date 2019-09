C’è un richiamo volontario delle lenti a contatto Acuvue Moist 1 giorno USA e getta per astigmatismo della Johnson & Johnson, il richiamo riguarda una parte di questo prodotti, alcuni lotti di queste lenti che correggono, oltre ai difetti visivi di miopia o ipermetropia, anche l’astigmatismo. I lotti interessati possono presentare particelle sulla lente a contatto o nella soluzione in blister di lenti a contatto.

Le conseguenze, i lotti interessati

Per chi usa queste lenti possono avere problemi non gravi, ma fastidiosi, all’inserimento della lente, se le particelle non vengono notate prima, possono provocare disagio, rossore oculare o abrasione corneale, tutti sintomi che si possono notare specialmente quando si rimuovono le lenti. La Johnson & Johnson ha inviato un comunicato ufficiale di allerta ad ottici e optometrista interessati, richiamando i lotti interessati e li ha istruiti a contattare i pazienti che avrebbero ricevuto e usato il prodotto interessato.

I clienti interessati possono verificare il numero di lotti dei contenitori di lenti rispetto all’elenco pubblicato da Johnson & Johnson nell’avviso di sicurezza sul campo FSN dell’azienda. I numeri di lotto si trovano sulle confezioni sul retro o sul lato, nonché sull’involucro in alluminio delle singole lenti. Tutte le altre lenti che non fanno parte di questo elenco, possono essere usate.

Nuota con le lenti a contatto in piscina e perde un occhio a causa di un batterio